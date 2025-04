Caminhão derruba poste em Taguatinga (DF), e motorista fica preso em cabine

Em Taguatinga Sul, no Distrito Federal, um caminhão derrubou um poste, deixando o motorista preso na cabine. O incidente interrompeu o fornecimento de energia para alguns clientes, segundo a Neoenergia. O motorista, que não conseguiu sair devido aos fios de energia em contato com o veículo, foi resgatado após as equipes cortarem a energia dos fios. A estrutura danificada será substituída pela empresa.



