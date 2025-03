Caminhão quebra retrovisor de ônibus parado para embarque de passageiros em Valparaíso

Em Valparaíso, um caminhão de limpeza de fossas colidiu com o retrovisor de um ônibus parado para embarque de passageiros. Embora o incidente não tenha causado feridos, resultou em danos materiais. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, circular sem retrovisor pode levar a multa de R$ 195 e perda de cinco pontos na carteira de habilitação. O espaço estreito da via entre dois caminhões e o ônibus pode ter contribuído para o acidente.



