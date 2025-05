Campanha alerta passageiros sobre os riscos do uso de transporte pirata

O Governo do Distrito Federal lançou uma campanha para combater o transporte ilegal de passageiros. O objetivo é alertar sobre os riscos associados ao embarque em veículos não autorizados. A iniciativa inclui postagens nas redes sociais, vídeos educativos nos ônibus e cartazes em locais estratégicos, como no aeroporto e terminais rodoviários.



A campanha é uma parceria com diversos órgãos públicos e entidades do Distrito Federal. Oferecer transporte remunerado sem autorização é considerado infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro, resultando em multa, sete pontos na carteira de habilitação e remoção do veículo.



