Campeonato brasileiro de patinação de velocidade acontece em Brasília

O Campeonato Brasileiro de Patinação de Velocidade está ocorrendo em Águas Claras (DF). A competição conta com a participação da Equipe Jaguar local, que conquistou os três primeiros lugares na categoria maratona.



Segundo um membro da equipe, a preparação intensa fez a diferença. O evento é realizado na única pista oficial do Brasil e atrai atletas de diversas partes do país. As provas incluem resistência e devem durar entre 15 e 20 minutos, com mais de 10 quilômetros percorridos pelos competidores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!