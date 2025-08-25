Canaã Esporte Clube revela promessas que brilham no futebol brasiliense

Em Brazlândia, no Distrito Federal, o Canaã Esporte Clube vem se consolidando como palco de grandes talentos no futebol brasileiro e internacional. Entre as promessas que despontam estão Luiz Ricardo e Luiz Felipe, ambos de 16 anos, que chamam atenção pela habilidade e dedicação dentro de campo.



Com um histórico de mais de 30 atletas negociados para grandes clubes do país, o Canaã reforça sua vocação formadora. Agora, o time concentra esforços na preparação para o Campeonato Brasiliense Sub-17, competição em que a expectativa é de grandes resultados e novas oportunidades para os jovens jogadores.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!