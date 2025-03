Candangão BRB 2025: Capital X Ceilândia será transmitido ao vivo pela RECORD

Neste sábado (22), a RECORD transmite ao vivo a semifinal do Candangão BRB 2025 entre Ceilândia e Capital, direto do Estádio JK, no Paranoá. A transmissão começa às 15h30 com o pré-jogo e a partida inicia às 16h. Ceilândia precisa da vitória para avançar, enquanto o Capital joga pelo empate. A final está marcada para o dia 29 de abril.



