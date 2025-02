Candangão BRB 2025: confira as previsões e partidas do fim de semana

Neste fim de semana pelo Candangão BRB 2025, o destaque é para Paranoá enfrentando Real Brasília no sábado (22) às 16h, no estádio Defelé, com pré-jogo às 15h30. No mesmo dia, Samambaia enfrenta Ceilandense. No domingo (23), Sobradinho encara Legião às 10h, seguido por Capital contra Ceilândia, e o clássico Brasiliense versus Gama, ambos às 16h. Expectativas indicam vitórias para Real Brasília, Samambaia, Legião, e um possível empate entre Brasiliense e Gama. A RECORD cobrirá todos os jogos.



