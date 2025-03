Candangão BRB 2025: PM reforça segurança para final do campeonato no Mané Garrincha

Neste sábado (29), Gama e Capital disputam a final do Candangão BRB 2025 no Estádio Mané Garrincha (DF), com transmissão exclusiva pela RECORD . A entrada é gratuita, mas os 60 mil ingressos disponibilizados já foram esgotados. Quem for ao evento poderá contar com ônibus e metrô gratuitos das 12h às 23h59. As autoridades garantem um esquema de segurança reforçado para receber o grande público familiar esperado.



