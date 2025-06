Cantor brasiliense Felipe Nunes ganha destaque no sertanejo e faz sucessos nas redes

O cantor sertanejo Felipe Nunes foi destaque na edição deste sábado do Balanço Geral DF, animando o público com seus sucessos. O artista conta que deu início à carreira há mais de 10 anos, se apresentando em bares e pizzarias do Recanto das Emas, no Distrito Federal.



Para expandir a carreira, mudou-se para Goiânia, onde viveu por oito anos, cantou ao lado de grandes nomes do gênero e se consolidou no cenário sertanejo. Há cerca de dois anos, voltou ao DF, onde segue investindo na carreira e acumulando números impressionantes: suas músicas já somam mais de 7 milhões de visualizações nas redes sociais.



