Cãozinho visita tutora internada em hospital de Brasília e emociona familiares

No Hospital de Base, em Brasília, uma paciente de 71 anos recebeu uma visita especial dos netos e do seu cão, Ben. O cachorro reconheceu imediatamente sua tutora, que tem afasia, com gestos que demonstraram carinho. A emoção tomou conta dos familiares e profissionais de saúde, reforçando a política de humanização do hospital, que valoriza vínculos afetivos no tratamento. Terapias com animais são frequentes em hospitais e têm se mostrado eficazes na recuperação de pacientes.



