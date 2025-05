Capital x Botafogo: duelo pela Copa do Brasil agita o Mané Garrincha em 22 de maio

No dia 22 de maio, a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, será palco do jogo entre Capital e Botafogo, pela terceira fase da Copa do Brasil. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site bilheteriedigital.com ou em pontos de venda físicos, como a loja oficial do Capital no Setor Comercial Sul. O evento destaca o embate entre um time local e uma equipe de série A que é campeão brasileira da Libertadores da América.



