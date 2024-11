Carreta da Saúde oferece atendimento de graça para moradores de Santa Maria

A Carreta da Saúde desembarcou em Santa Maria nesta sexta-feira (1) com diversos serviços gratuitos para a população. Os interessados terão acesso a exames cardiológicos, exames de visão, papanicolau, mamografia, ecografia, entre outros. O deputado federal Gilvan Máximo está à frente do projeto e explica que é o maior programa de saúde móvel do mundo. A carreta fica estacionada ao lado do ginásio de esportes, próximo à administração da cidade.