Carro com alarme disparado é removido após reclamações de moradores na Asa Sul (DF)

O Detran do Distrito Federal foi acionado para atender uma ocorrência de perturbação do sossego na Asa Sul, em Brasília. No local, agentes encontraram um veículo preto com o alarme disparado desde a noite anterior. Moradores deixaram bilhetes sem sucesso e relataram incômodo contínuo.



O proprietário não foi localizado e recebeu autuação por uso indevido de alarme e estacionamento irregular. O carro foi removido e levado para o depósito com a ajuda de uma máquina pilhadeira e um guincho do Detran.



