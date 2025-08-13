Carro desgovernado atropela mãe e filha e invade mercado no Pôr do Sol (DF)

Uma câmera de segurança registrou quando uma mãe e sua filha foram atropeladas em uma parada de ônibus na região administrativa do Pôr do Sol. O motorista, em um veículo desgovernado, perdeu o controle ao desviar de outros carros e invadiu a parada.



Após a colisão, ele ainda atingiu um supermercado, que estava fechado no momento. Mãe e filha foram encaminhadas para um hospital local. O motorista, de 18 anos, não apresentou álcool no teste do bafômetro. A polícia investiga as causas do acidente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!