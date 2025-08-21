Carro envolvido em acidente fatal na DF-003 transportava seis pessoas

O veículo que capotou na DF-003 na manhã desta quinta-feira (21), resultando na morte de uma pessoa, transportava seis ocupantes. O acidente ocorreu por volta das 8h55, e o Corpo de Bombeiros prestou socorro às vítimas no local.



Após o resgate, o carro foi desvirado e guinchado. Investigações preliminares indicam que o motorista pode ter perdido o controle após ser fechado por outro veículo, que fugiu sem prestar socorro.



Das seis pessoas que estavam no carro, três foram encaminhadas ao hospital de Sobradinho, uma ao hospital do Paranoá e outra ao Hospital de Base de Brasília, em estado grave. A sexta vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!