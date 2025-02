Casal do DF desaparece em Mato Grosso após falsa promessa de emprego

Um casal está desaparecido há um mês após viajarem de Brasília para Cocalinho, Mato Grosso, no dia 8 de janeiro. Eles foram atraídos por uma proposta de emprego como caseiros, mas não houve mais contato após a chegada. A viagem foi financiada por uma conhecida de Glênia Borges da Silva, que inicialmente se apresentou como tia.



A família de Deived de Oliveira Ferreira registrou o desaparecimento na 35ª Delegacia de Polícia, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso. A mãe de Deived relatou dificuldades no relacionamento do casal e afastamento familiar. Informações podem ser fornecidas ao Disque Denúncia da Polícia Civil pelo 197 ou diretamente à delegacia de Cocalinho pelo WhatsApp (66) 98156-0033.