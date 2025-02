Casal tem prejuízo de R$ 3.000 após empresa contratada cancelar data de casamento

Um casal teve prejuízo durante a organização do casamento após a empresa contratada cancelar a data oficializada em contrato. Eles pagaram R$ 3.000 adiantados um ano antes da cerimônia. Após quase 90 dias tentando obter o reembolso sem sucesso, Jeniffer Rayanne e Paulo Henrique procuraram a Patrulha do Consumidor. A situação foi resolvida quando a dona da empresa, após intervenção, concordou em devolver o valor via Pix. A noiva expressou alívio: "Agora a gente pode dar seguimento ao que estávamos planejando."