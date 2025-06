Casamento tradicional gaúcho é registrado pela RECORD; noiva chega a cavalo no cartório

Um casal realizou um casamento gaúcho em Brasília, com um toque especial: chegaram ao cartório na quadra 506 da Asa Sul (DF) montados em cavalos, partindo da quadra 313 Sul. Salvador, o noivo, é carioca mas criado na cultura gaúcha, enquanto Adriana é de Jaguarão. "É uma oportunidade de mostrar a cultura gaúcha para o Brasil," comentou Salvador. A celebração contará com churrasco e chimarrão, mantendo a tradição viva.



