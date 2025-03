Cascavel é resgatada por policiais ambientais em condomínio em Sobradinho

Policiais militares do Batalhão Ambiental foram acionados para resgatar uma cascavel em Sobradinho. A serpente estava localizada perto das casas do condomínio Alto da Boa Vista. Uma moradora fez o chamado aos militares, que capturaram o animal com segurança e o soltaram em uma área de mata distante das residências. A Polícia Militar Ambiental destacou a importância de acionar autoridades ao identificar animais silvestres nas áreas urbanas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!