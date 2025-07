Caso de agressão em academia do DF é investigado como possível homofobia

Um homem foi brutalmente agredido com socos e chutes após sair de uma academia em um shopping em Águas Claras, no Distrito Federal. O agressor o acusou de ter olhado para ele dentro do banheiro. A vítima precisou de atendimento médico e a Polícia Militar foi acionada 40 minutos após o ocorrido, mas o agressor já havia deixado o local.



O caso, investigado como possível homofobia, está sob responsabilidade da Polícia Civil. A vítima relatou que o agressor mencionou o suposto olhar no banheiro durante o ataque. Moradores locais afirmam que o agressor é conhecido na região.



