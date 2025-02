Caso Ísis Tabosa: dono de imóvel é condenado por fraude processual após jovem cair de 5º andar

A Justiça do Distrito Federal condenou o dono do apartamento de Águas Claras, onde a jovem Ísis Tabosa Araújo morreu em janeiro de 2023. Ele foi responsabilizado por fraude processual e fornecimento de álcool e drogas a menores, com a pena estabelecida em mais de três anos em regime semi-aberto, além de multa. A decisão veio após descobertas de que ele havia limpado o imóvel após a queda e fornecido substâncias aos adolescentes, que estavam sob efeito das mesmas no momento do incidente.