Caso Tia das Flores: casal acusado de homicídio é preso após fuga para São Paulo

Nesta quinta-feira (24), um casal foi preso em São Paulo suspeito de matar Raimunda das Dores, conhecia como Tia das Flores. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado em 4 de março na região de Valparaíso de Goiás. Desde então, Sara Lorrane de Almeida Soares e Gustavo César dos Santos estavam foragidos, levando a Polícia Civil de Goiás a buscar apoio das polícias do Pará e de São Paulo.



Câmeras de segurança capturaram a fuga do casal da casa da vítima no dia do crime. Com a prisão, eles devem retornar ao Goiás para prestar depoimento, antes de serem encaminhados à carceragem. A filha do casal estava presente durante a prisão, levantando preocupações sobre seu futuro.



