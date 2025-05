Causas do acidente que resultou na morte de dois policiais em Brasília são investigadas

A Polícia Civil investiga as causas do acidente que resultou na morte de dois policiais militares. O caso aconteceu no Setor de Clube Sul, em Brasília , na noite dessa sexta-feira (2). O carro, que transportava cinco pessoas, colidiu violentamente com uma árvore. Os falecidos, Lucas Souza Diniz e Rafael Basílio Arnold dos Santos, eram alunos do curso de formação de praças da PM.



Uma mulher que também estava no veículo sofreu traumatismo craniano e está internada em estado grave. Outras duas pessoas, com ferimentos leves, receberam atendimento médico. Polícia também realizou perícia no local, onde evidências como partes do veículo ainda estão visíveis. A iluminação no local era adequada, com postes de LED no canteiro central.



