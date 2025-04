Censo revela perfil e desafios das pessoas em situação de rua no Distrito Federal

Em janeiro, o governo do Distrito Federal realizou um censo identificando 3.521 pessoas em situação de rua na região. A maioria, 82% dessas pessoas, são homens, sendo 80% negros ou pardos, e 84% solteiros. Com um aumento de 19% desde 2022, muitas dessas pessoas vieram de outros estados em busca de emprego ou tratamento de saúde.



O governo está implementando um plano multidisciplinar que inclui reservar 2% das vagas na construção civil para essas pessoas e construir locais para pernoite, com um prevista inauguração na Asa Norte ainda este ano. A maior parte das pessoas em situação de rua está concentrada nas regiões do Plano Piloto, Ceilândia, Taguatinga e São Sebastião.



