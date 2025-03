Ciclista é atropelado e morre após colisão perto do viaduto do Jardim Botânico

Um ciclista de 76 anos morreu após ser atropelado no Jardim Botânico, próximo a um viaduto da região. O acidente aconteceu nesta quarta-feira (5), quando a vítima passava na via em uma bicicleta motorizada. Infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos. A colisão ocorreu em uma área de intenso movimento devido ao comércio local e ao retorno das atividades após o feriado.



