CIEE abre 719 vagas de estágio em diversas áreas no DF

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abriu 719 vagas de estágio para estudantes de nível médio e superior no Distrito Federal. Há oportunidades em diversas áreas, como o setor administrativo, que dispõe de 201 vagas, educação, com 50 oportunidades, e nível médio, com 91 vagas. Para se candidatar, é necessário ter 16 anos ou mais e estar devidamente matriculado em uma instituição de ensino. O cadastro deve ser feito na sede da instituição, que fica no Sudoeste, ou por meio site do CIEE.