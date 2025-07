Cobrança no estacionamento da Rodoviária de Brasília começa neste domingo

A partir deste domingo (6), começa a cobrança pelo estacionamento na Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília , com tarifas entre R$ 7 e R$ 12 por hora. Estão previstas opções de pacotes mensais e diárias para trabalhadores locais.



Privatizada no mês passado, a rodoviária está sob gestão do Consórcio Catedral, que investirá R$ 120 milhões em melhorias nos próximos 20 anos. As obras incluem instalação de totens para cobrança e manutenção de escadas rolantes e elevadores. Além disso, o consórcio assegura a cobertura de seguro para veículos estacionados.



