Com 27 mortes em quatro meses, Detran-DF alerta para riscos entre motociclistas

O Detran-DF (Departamento de Trânsito do Distrito Federal) fez um alerta para o alto número de mortes envolvendo motociclistas no início de 2025. De janeiro a abril, 27 motociclistas perderam a vida em acidentes nas vias do DF — número semelhante ao registrado no ano passado.



Entre os casos mais recentes, está o de um motociclista que morreu após colidir com um carro na BR-080, em abril. No dia seguinte, o subtenente Jefferson Rodrigues, do Corpo de Bombeiros do DF, também faleceu em um acidente na EPTG (Estrada Parque Taguatinga).



Ainda em abril, outro jovem motociclista, de 23 anos, morreu em uma batida envolvendo um carro e um ônibus na BR-070, uma das rodovias mais perigosas que cortam o Distrito Federal.



Especialistas apontam que a imprudência e a falta de educação no trânsito continuam sendo as principais causas desses acidentes. Como resposta, o Detran-DF, em parceria com a Polícia Militar, intensificou operações de fiscalização para coibir manobras perigosas e comportamentos de risco nas vias da capital.



