Com adesão parcial, greve de professores do DF entra no 2º dia sob ameaça de corte de ponto

A greve dos professores da rede pública do Distrito Federal chega ao segundo dia com adesão parcial. A Secretaria de Educação começou a cortar o ponto dos grevistas. Na escola da 405 Sul, no Plano Piloto, as aulas seguiram normalmente, com professores evitando a reposição de calendário. No primeiro dia, 255 das 713 escolas aderiram completamente à greve.



Professores se manifestaram na sede da Secretaria de Educação, buscando diálogo com a Secretária Hélvia Paranaguá. Uma nova assembleia geral está marcada para quinta-feira (5), às 9h, em frente à Furnarte, para decidir os próximos passos, especialmente após a declaração de ilegalidade da greve pela justiça.



