Com um ponto na competição, Sobradinho busca a primeira vitória no Candangão BRB 2025

Com apenas um ponto na competição, o Sobradinho entra em campo neste sábado (1°) em busca da sua primeira vitória no Candangão BRB 2025. O clube passou por um processo de reconstrução após ser resgatado da segunda divisão há seis meses. Até agora, o time somou apenas um ponto em três jogos, com um empate de 0 a 0 contra o Gama na estreia. Sob a liderança do goleiro Sidão, o Leão enfrenta o Capital, às 16 horas, com transmissão exclusiva da RECORD Brasília.