Comerciantes investem em shopping no Paranoá (DF), mas obra segue parada 2017

Lojistas do Paranoá (DF) vivem há anos a expectativa da entrega de um shopping cuja obra está paralisada desde 2017. Muitos venderam bens pessoais para investir em lojas, esperando alavancar seus negócios. "Estamos no prejuízo e precisamos de ajuda", diz a responsável financeira da Associação dos Lojistas.



O Ministério Público reabriu o processo contra a construtora após arquivamento prévio, frustrando lojistas que relatam dificuldades financeiras e profissionais enquanto aguardam a conclusão do empreendimento.



