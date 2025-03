Comunidade de Santa Maria sofre com lixão a céu aberto e disputas de terra

Moradores de Santa Maria convivem há dois anos com um lixão a céu aberto que atrai bichos e causa mau cheiro. Após um abaixo-assinado de 45 vizinhos, a administração regional prometeu uma solução que nunca aconteceu. Populares relaram problemas com ratos entrando em casa e o medo constante que isso provoca.



Além do lixo, restos de um cavalo morto foram enterrados no local. Um morador relatou que a situação é semelhante em outra quadra, agravada por questões fundiárias envolvendo terras quilombolas. Os moradores receberam notificações para deixar suas casas, sob ameaça de multa, apesar de viverem lá há décadas. A comunidade enfrenta ameaças à saúde, como risco de dengue, devido ao acúmulo de lixo, enquanto esperam por uma intervenção efetiva das autoridades.



