Confira a previsão do tempo para o Distrito Federal nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Distrito Federal nesta terça-feira (25) é de mais de 80% de chance de chuva. Regiões como Guará, Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia estão com o céu nublado. A temperatura mínima registrada foi de 19°C, podendo atingir uma máxima de 30°C. No momento, a temperatura é de 26°C, com umidade relativa do ar variando entre 51% e 90%. Não há alerta de onda de calor neste dia.



