Confira como funciona o transporte escolar para colônia agrícola do DF

Os estudantes da Colônia Agrícola 26 de Setembro enfrentam dificuldades para voltar às aulas na rede pública, pois as estradas ficaram danificadas devido às fortes chuvas. Os moradores relataram que o transporte escolar está comprometido, com ônibus atolados e precisando de tratores para resgate. Alguns motoristas desistiram da busca pelas crianças, impossibilitando o acesso às escolas. Os residentes solicitam ações das autoridades para melhorar as vias e garantir o direito à educação.