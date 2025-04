Confira os ganhadores dos prêmios do Record nas Cidades de Ceilândia (DF)

O evento RECORD nas Cidades celebrou seus vencedores com a entrega de diversos prêmios. Joelma e Dona Maria receberam R$ 5 mil para gastar em uma loja local. Já Seu José foi agraciado com R$ 2 mil, que permitiu compras para toda a família. Além disso, Ian ganhou três meses de aluguel pagos pela BP Incorporadora, e Josie recebeu R$ 1 mil da Agênciauto. Doações também fizeram parte do evento, com 300 quilos de arroz destinados ao Instituto do Carinho e à Casa da Criança. A ação social contou com apoio de empresas locais, como Magazine da Economia, que colaboraram oferecendo produtos e serviços à comunidade.



