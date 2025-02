Confira os gols da 5ª rodada do Candangão BRB 2025

Na 5ª rodada do Candangão BRB 2025, o Gama venceu o adversário no Estádio Serejão com um gol de cabeça de Pedro Romano. O Brasiliense superou o Ceilandense por 2 a 0; o primeiro gol foi contra, marcado por Carlos Yuri, e o segundo foi de Marllon Moreira com um chute preciso. O Sobradinho derrotou o Real Brasília por 3 a 1, com gols de Elton Santana e dois de Wesley Henrique.balan No Estádio JK no Paranoá, Mateus Cotulho garantiu a vitória do Capital com um gol no primeiro tempo.