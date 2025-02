Quatro partidas ocorreram na quarta rodada do Candangão BRB 2025. O empate entre Ceilandense e Real Brasília terminou em 1 a 1. O Gama venceu o Paranoá por 1 a 0 com um gol contra. O Brasiliense derrotou o Ceilandense por 1 a 0 com um gol de falta de João Santos. A partida entre Legião e Samambaia, no Bezerrão, resultou em uma vitória para os visitantes por 4 a 0.