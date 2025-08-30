Logo R7.com
Conheça os artistas que vão agitar a festa do RECORD nas Cidades no Recanto das Emas (DF)

Evento contará com prêmios, serviços gratuitos e apresentações musicais neste sábado (30)

Balanço Geral DF|Do R7

Neste sábado (30), o Recanto das Emas (DF) receberá mais uma edição do RECORD nas Cidades. O evento oferecerá prêmios e serviços gratuitos. Artistas como Fefezinho de Brasília e Rennan Marques se apresentarão no palco.

Fefezinho expressou sua alegria por realizar um sonho: "Era um sonho. O ano passado, escrevi no papel, fiz o propósito". Zé Luccas também participará com suas composições sertanejas. Jullie Morato trará sucessos do Axé e Arrocha, celebrando seu trabalho social na região: "Estou muito feliz de participar no Record na cidade e no Recanto, que é o lugar em que tenho feito um trabalho social." A programação começa às 9h ao lado do restaurante comunitário da região.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

