Conheça os artistas que vão agitar a festa do RECORD nas Cidades no Recanto das Emas (DF)

Neste sábado (30), o Recanto das Emas (DF) receberá mais uma edição do RECORD nas Cidades. O evento oferecerá prêmios e serviços gratuitos. Artistas como Fefezinho de Brasília e Rennan Marques se apresentarão no palco.



Fefezinho expressou sua alegria por realizar um sonho: "Era um sonho. O ano passado, escrevi no papel, fiz o propósito". Zé Luccas também participará com suas composições sertanejas. Jullie Morato trará sucessos do Axé e Arrocha, celebrando seu trabalho social na região: "Estou muito feliz de participar no Record na cidade e no Recanto, que é o lugar em que tenho feito um trabalho social." A programação começa às 9h ao lado do restaurante comunitário da região.



