Conselho Tutelar do Guará está há seis dias sem energia após incêndio na fiação

O Conselho Tutelar do Guará enfrenta uma interrupção nos serviços há seis dias, após um incêndio causado por curto-circuito na fiação elétrica. A estrutura do prédio alugado está deteriorada e precisa de reformas. Apesar de uma nova casa estar reservada há mais de um ano, questões burocráticas tem atrasado a mudança. O local atual não consegue atender à crescente demanda da população da região.



Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania ressalta que, embora os conselheiros afirmem que essa situação da energia elétrica já tenha ocorrido outras três vezes, apenas o último episódio foi informado à pasta. A equipe esteve no local, mas constatou que a situação é de responsabilidade do proprietário do imóvel, que já foi informado e deve providenciar as devidas correções.



