Contrato de namoro: saiba como funciona tendência de casais para evitar disputas judiciais

Celebrado em 12 de junho, a chegada do Dia dos Namorados deixa o amor no ar. Mas apesar do clima de romance, muitos casais preferem a praticidade e preferem colocar as regras do relacionamento no papel. A tendência do contrato de namoro vem crescendo por se tratar de uma alternativa para proteger o patrimônio e evitar disputas judiciais.



Entre 2016 e 2025 foram feitos pelo menos 800 contratos desse tipo somente no Distrito Federal. A advogada Karolina Tonello esclarece que o documento pode ser feito por qualquer maior de idade para resguardar bens em casos de separação ou falecimento.



