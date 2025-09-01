Corinthians X Palmeiras: confira os bastidores do jogo que emocionou as torcidas

Na Neo Química Arena, Corinthians e Palmeiras protagonizaram um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, que terminou em 1 a 1. A partida foi marcada por um pênalti para o Palmeiras, convertido pelo verdão, e defesas cruciais do goleiro Hugo Souza, segurando o ímpeto do Palmeiras. Enquanto os torcedores vibravam a cada lance, o Corinthians agora volta suas atenções para a Copa do Brasil, e o Palmeiras se foca na Libertadores.



