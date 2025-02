Corpo de Bombeiros consegue salvar 19 casas durante incêndio no Recanto das Emas

Um incêndio devastou quadra no Recanto das Emas, na madrugada desta sexta-feira (21), e tomou conta dos barracos de madeira. Segundo o delegado Fernando Fernandes, a polícia já estava na região, realizando operações quando o incêndio começou. Os bombeiros foram acionados e evitaram que o fogo se alastrasse para outras casas.



De acordo com a tenente Sheila Tahan, "a rápida atuação do Corpo de Bombeiros salvou nove residências de madeira e dez de alvenaria". Uma pessoa recebeu atendimento médico no local devido a queimaduras leves. As investigações estão em andamento para determinar se o incêndio foi acidental ou criminoso. Autoridades estão colaborando com o governo para oferecer assistência às vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!