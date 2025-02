Corpo de motorista de aplicativo morta no Cruzeiro será enterrado neste sábado

O corpo da motorista de aplicativo que foi morta no Cruzeiro será velado neste sábado (29) no cemitério de Valparaíso. Ana Rosa Brandão, de 49 anos, foi assassinada enquanto trabalhava. O suspeito, Antônio Ailton da Silva, de 43 anos, foi preso e já era procurado por outro crime cometido um dia antes. As investigações estão em andamento para determinar se o caso pode ser enquadrado como feminicídio ou latrocínio.



