Corpo de pescador que desapareceu no Rio São Bartolomeu é encontrado

Foi encontrado hoje (22) o corpo do homem de 56 anos que desapareceu na tarde da última quarta-feira (20), enquanto pescava no Rio São Bartolomeu. Uma equipe do CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) iria dar continuidade às buscas cerca de 3 km abaixo do local do afogamento, quando familiares e amigos encontraram o pescador 100 metros à frente de onde os militares estavam.