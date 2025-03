Corpo de piloto que morreu em acidente de kart vai ser enterrado no interior do Piauí

No último sábado (1º), o advogado Bráulio Antão, de 46 anos, morreu em um acidente durante um treino no kartódromo do Guará, NO Distrito Federal. Bráulio era cadeirante e utilizava um kart adaptado. O acidente ocorreu quando o volante do kart se soltou, levando o veículo a colidir com a barreira de pneus e um muro. A pista, usada tanto para recreação quanto para treinamentos profissionais, permanece fechada por quatro dias em luto. A Polícia Civil investiga o acidente e já analisa as imagens registradas pela câmera do capacete da vítima. Além disso, planeja ouvir testemunhas e verificar as adaptações do veículo. Bráulio será velado e sepultado em Picos, Piauí, sua cidade natal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!