Corpo de vigilante que estava desaparecido é localizado no Recanto das Emas (DF)

O corpo do vigilante Renato Gomes da Silva, de 51 anos, foi encontrado no Recanto das Emas, próximo a um campo sintético. Ele estava desaparecido desde 11 de julho. Na ocasião, ele avisou à esposa que retornaria à meia-noite, embora seu turno de trabalho fosse até as 7h.



Marcas de violência foram encontradas no corpo e um laudo cadavérico da polícia deve sair em até 30 dias. A esposa relatou que ele tinha enviado mensagem de uma festa da empresa, aumentando as dúvidas sobre o que teria acontecido.



