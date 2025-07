Corpo feminino é encontrado com ferimentos graves em área isolada do Paranoá (DF)

Um corpo feminino foi encontrado na manhã desta terça-feira (8) em uma área conhecida como Pinheirão, no Paranoá (DF). O local foi isolado para a realização da perícia. Um homem em situação de rua avistou o corpo e acionou a Polícia Militar. A vítima apresentava ferimentos graves na cabeça. Policiais civis estão investigando o caso e realizando buscas nas imediações por possíveis evidências que possam identificar a mulher ou o autor do crime.



