Corregedoria investiga policiais militares por xingamentos a delegado em vídeo

A Corregedoria da Polícia Militar investiga um vídeo em que policiais ofendem um delegado da Polícia Civil. As imagens, registradas na Rodoviária do Plano Piloto e enviadas para a ª DP, visavam ajudar na prisão de suspeitos de tráfico de drogas, mas o áudio destaca os insultos aos delegados após um desentendimento sobre uma prisão sem provas.



Os PMs identificados foram chamados para depoimento, mas optaram por ficar em silêncio. O caso é seguido pelas corregedorias de ambas as polícias e pelo sindicato dos delegados do Distrito Federal. O vídeo tem revelações como: "nosso papel não é investigar" e "quem tem que investigar é ele".



