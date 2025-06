Corrupção na Novacap: servidores são investigados por propina em contratos públicos

O Ministério Público do Distrito Federal está conduzindo uma operação para combater um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de cartel que estaria funcionando dentro na Novacap. Servidores são suspeitos de acelerar pagamentos em troca de propina, que correspondia a 2% do valor dos contratos. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e Piauí.



Um servidor foi afastado, e bens como imóveis, veículos, uma aeronave e uma embarcação foram bloqueados. A operação conta com o apoio da Polícia Civil do DF e do Ministério Público do Piauí. A Novacap informou que colabora com as investigações.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!