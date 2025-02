Cratera em Samambaia Norte representa perigo para crianças de creche da região

Uma cratera em frente a uma creche em Samambaia Norte está preocupando moradores e pais, pois o buraco, que começou pequeno, tem se ampliado. As chuvas previstas podem piorar a situação, ampliando ainda mais a abertura. O Detran sinalizou a área para impedir o tráfego de veículos, mas os riscos permanecem. Segundo relatos, a origem do problema está na rede de galeria de águas pluviais. Uma moradora ressalta o perigo da falta de sinalização, mencionando riscos inclusive para pedestres. A comunidade pede soluções urgentes da administração local para garantir a segurança de todos.



